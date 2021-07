Roma, 13 lug. (Adnkronos Salute) - "Siamo ancora dentro alla pandemia, guai ad abbassare la guardia. In Italia e in Europa ci sono elementi significativi di ripresa dei contagi per la variante Delta" di Sars-CoV-2. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, nel suo intervento al 'Women20 Summit' a Roma.