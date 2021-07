Speranza, 'Pnrr grande occasione, 20 mld per salto in avanti Ssn' '4 mld per cure a casa, cifra enorme'

Roma, 5 lug. (Adnkronos Salute) - "Nel Pnrr", il Piano nazionale di ripresa e resilienza "che è la grande occasione del Servizio sanitario nazionale, perché prevede l'investimento di circa 20 miliardi, ci sono le risorse per fare un salto in avanti" nella logica di un'assistenza di prossimità : "Quattro miliardi, quindi una cifra enorme, sono investiti sull'assistenza domiciliare". Lo ha ricordato il ministro della Salute Roberto Speranza, a margine di una visita all'ospedale 'San Leopoldo Mandic' di Merate (Lecco), accompagnato dalla vicepresidente e assessore alla Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti. Queste risorse "noi dobbiamo usarle bene - ha sottolineato il ministro - facendo rete, valorizzando le esperienze migliori che ci sono. E provando a tenere insieme sia il lato più classico dell'assistenza domiciliare del medico e dell'infermiere che vengono a casa, sia il lato dell'utilizzo delle nuove tecnologie, delle reti, delle innovazioni che ci sono e che possono rappresentare un valore straordinario". "Oggi più che mai, dopo i mesi della pandemia - ha aggiunto Speranza - abbiamo bisogno di investire sul nostro Servizio sanitario nazionale e di valorizzare il più possibile la parola prossimità . Vorrei che la parola prossimità divenisse chiave del rilancio del nostro Servizio sanitario - ha ribadito - E allora la casa come primo luogo di cura, l'investimento sull'assistenza domiciliare, l'investimento sulle case di comunità e sugli ospedali di comunità . Abbiamo bisogno di un Ssn che il più possibile si faccia carico dei problemi delle persone e vada dove questi problemi ci sono, quindi in una dinamica di prossimità che sia la più forte possibile".

