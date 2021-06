Milano, 11 giu. (Adnkronos Salute) - In Italia Rt stabile a a 0.68. E' quanto apprende l'Adnkronos Salute dalla riunione della Cabina di regia per il monitoraggio Covid, ancora in corso.

I valori di Rt sono compresi fra 0.67 e 0.69, dettaglia la bozza del report Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute sul monitoraggio Covid-19 in Italia. Quindi "sotto l'1 anche nel limite superiore".