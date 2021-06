Milano, 8 giu. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia europea del farmaco Ema ha iniziato a valutare la richiesta presentata dall'americana Moderna, di estendere l'uso del suo vaccino anti-Covid a mRna agli adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni. Lo comunica lo stesso ente regolatorio Ue, spiegando che il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) condurrà una valutazione accelerata, al termine della quale l'agenzia comunicherà l'esito della sua valutazione, "prevista per luglio - si legge in una nota - a meno che non siano necessarie informazioni supplementari".

Il vaccino Covid-19 di Moderna - ricorda l'Ema - è autorizzato in Ue dal gennaio scorso per l'uso in persone di età pari o superiore a 18 anni. Nella loro valutazione accelerata sulla possibilità di estenderne l'impiego ai 12-17enni, gli esperti del Chmp esamineranno i dati presentati da Moderna nella sua richiesta, compresi i risultati di un ampio studio clinico in corso che coinvolge adolescenti di questa fascia d'età . Il trial è stato condotto in conformità con il Piano di indagine pediatrica (Pip) per il vaccino anti-Covid di Moderna, approvato dal Comitato pediatrico dell'Ema (Pdco).

Il parere del Chmp sull'estensione di utilizzo del vaccino, insieme a qualsiasi requisito per ulteriori studi e monitoraggio della sicurezza addizionale - riporta ancora l'Ema - sarà trasmesso alla Commissione europea che emetterà una decisione finale legalmente vincolante, applicabile in tutti gli Stati membri dell'Ue.