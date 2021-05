In India 46% nuovi contagi e 25% nuovi decessi Crescita contagi dopo 9 settimane consecutive, decessi in aumento per la settima settimana

Milano, 5 mag. (Adnkronos Salute) - Per la seconda settimana consecutiva il numero di casi di Covid-19 a livello globale rimane ai livelli più alti da inizio pandemia, con oltre 5,7 milioni di nuovi contagi, dopo 9 settimane consecutive di aumento. I nuovi decessi sono oltre 93mila, in crescita per la settima settimana consecutiva. E' quanto rileva l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), dell'ultimo report epidemiologico settimanale. La regione del Sud-Est asiatico continua a registrare un marcato aumento sia dei casi sia dei decessi, sottolinea l'Oms. L'India concentra oltre il 90% dei contagi e dei morti nella regione, precisa l'agenzia ginevrina, come pure il 46% dei casi e il 25% dei decessi segnalati globalmente nell'ultima settimana. Diminuisce l'incidenza nelle regioni Europa, Mediterraneo orientale, Africa e Americhe; stabile nella regione del Pacifico occidentale. Il numero di morti è calato in Europa, Africa e Pacifico occidentale, mentre lievi aumenti sono stati riportati nelle Americhe e nel Mediterraneo orientale. Questa settimana il numero maggiore di nuovi casi è stato registrato da India (2.597.285, +20%), Brasile (421.933, +4%), Stati Uniti (345.692, -15%), Turchia (257.992, -32%) e Francia (163.666, -23%).

