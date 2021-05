Londra, 4 mag. (Adnkronos Salute) - I contagi da coronavirus Sars-CoV-2 sono crollati del 98,1% a Londra rispetto al picco della seconda ondata, quel 4 gennaio in cui si registrarono 100.233 nuovi casi. Lo sottolinea un'analisi dell'Evening Standard sulla base dei dati ufficiali.

Nei 7 giorni precedenti al 28 aprile, nella capitale britannica vi sono stati 1.900 contagi, con un'incidenza di 21,2 casi per 100mila abitanti, il 17,1% in meno della settimana precedente. Ieri il dato era di 192 nuovi contagi. La diminuzione dei casi incide anche sui ricoveri: il 30 aprile vi erano 315 pazienti Covid negli ospedali londinesi, contro i 7.917 del picco del 18 gennaio. Dati così bassi non si vedevano dai 287 ricoverati del 4 ottobre. Quanto ai decessi, nelle 2 settimane fra il 14 e il 27 aprile vi sono stati 16 decessi, poco più di una media di uno al giorno.

Il crollo dei casi si accompagna ai progressi della campagna vaccinale. Ieri i londinesi che avevano ricevuto almeno una prima dose erano arrivati a quota 3.622.076, di cui 1.540.964 completamente immunizzati.