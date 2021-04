Bruxelles, 28 apr. (Adnkronos Salute) - Il Parlamento europeo spinge perché i test necessari a ottenere il futuro Green Pass, nel caso in cui un cittadino non possa, o non voglia, vaccinarsi contro la Covid-19, siano gratuiti. "Il certificato deve essere gratuito - dice in plenaria a Bruxelles il socialista spagnolo Juan Fernando Lopez Aguilar, già ministro della Giustizia del governo Zapatero - e altrettanto i test, che in alcuni Stati membri hanno prezzi proibitivi. E non può avere un prezzo proibitivo un test obbligatorio".

Il commissario alla Giustizia Didier Reynders in aula si limita ad auspicare che i test abbiano "prezzi accessibili a tutti", ma aggiunge che "la competenza è degli Stati membri". A strapazzarlo è la liberale olandese Sophie In't Veld: "Credete - dice - che i cittadini vogliano un dibattito sulla sussidiarietà , su che cosa è competenza nazionale e cosa è competenza comunitaria? I cittadini vogliono la loro libertà , vogliono viaggiare". La Commissione, insiste In't Veld, "ha tutte le competenze sul mercato interno: test che vengono venduti sul mercato su base commerciale possono essere regolati. Suvvia commissario, sia un po' creativo".

Anche il Ppe, il primo partito d'Europa, è sulla stessa linea: "I test effettuati in connessione al certificato devono essere gratuiti", sottolinea il democratico cristiano olandese Jeroen Lenaers. E pure i Conservatori e Riformisti su questo sono sulla stessa linea: Nicola Procaccini di Fratelli d'Italia si dice d'accordo sul principio della gratuità dei test.