Milano, 21 apr. (Adnkronos Salute) - Sono aumentati per l'ottava settimana consecutiva i nuovi casi di Covid-19 nel mondo, secondo i dati riportati nell'aggiornamento dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Negli ultimi 7 giorni, segnala l'agenzia Onu, sono stati registrati oltre 5,2 milioni di positivi a Sars-CoV-2. E' stato superato "il picco precedente" che si è avuto "a inizio gennaio 2021". Anche il numero di morti è in salita, per la quinta settimana consecutiva: la crescita è dell'8% rispetto alla scorsa settimana, con oltre 83mila decessi segnalati in 7 giorni.

Tutte le regioni tranne quella europea hanno segnalato un aumento dei nuovi casi nell'ultima settimana. La salita maggiore si registra nella regione del Sudest asiatico, ed è un'impennata in gran parte guidata dall'India, in questo periodo nella morsa del virus. Segue la regione del Pacifico occidentale.

"La scorsa settimana il bilancio cumulativo delle vittime di Covid ha superato i 3 milioni e il ritmo delle morti sta accelerando - evidenzia l'Oms - Se ci sono voluti 9 mesi per raggiungere 1 milione di decessi, altri 4 per superare 2 milioni", ne sono bastati "solo tre per arrivare a 3 milioni" di vite stroncate dal virus.