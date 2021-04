Roma, 16 apr. (Adnkronos Salute) - Gli italiani sono preoccupati degli effetti dei vaccini, soprattutto i più giovani. E molti chiedono informazioni sulla possibilità di poter scegliere la tipologia di siero. "L'80% delle telefonate che riceviamo dai pazienti riguardano le vaccinazioni, già fatte o da fare. In questo momento gli effetti indesiderati rappresentano una grande preoccupazione per gli assistiti". Lo spiega all'Adnkronos Salute Silvestro Scotti, segretario nazionale della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg).

Molte sono le richieste di avere un particolare tipo di siero "alcune persone rifiutano AstraZeneca perché i loro dubbi non trovano risposte e sono spaventati. Importante, quindi, spiegare l'importanza del vaccino e i profili di sicurezza. In linea di massima i pazienti abituati a fare i vaccini antinfluenzali, più anziani, sono meno esistanti. Riscontriamo più preoccupazioni nei giovani". Gli anziani, invece, sono "molto collaborativi, ma le paure intorno al vaccino fanno guardare anche ai sintomi stagionali, ovviamente presenti in questo periodo dell'anno, con preoccupazione".

In generale, in base alle richieste di informazioni ai medici di famiglia, "uno dei punti da chiarire agli italiani è che non possono scegliere il vaccino perché quello più idoneo alla categoria vaccinale, alla loro condizione di età e di eventuali patologie è definito dal medico vaccinatore. Quando si rifiuta un vaccino si sta rifiutando la vaccinazione non quel vaccino", conclude .