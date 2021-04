Roma, 15 apr. (Adnkronos Salute) - Gsk Italia ha ricevuto il riconoscimento di “Health Friendly Company”, assegnato da Fondazione Onda oggi nel corso di un evento online. Dopo aver certificato gli ospedali a misura di donna con il noto 'bollino rosa', Fondazione Onda - Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere - ha dato uno sguardo alle realtà aziendali. L’iniziativa riconosce, con un 'bollino lilla', le aziende che si distinguono per l’impegno nella tutela della salute dei propri dipendenti.

Un percorso riservato a realtà selezionate che, come Gsk - riferisce l'azienda in una nota - hanno dimostrato di avere a cuore il benessere fisico e psichico del proprio staff, con un’attenzione particolare anche alla salute della donna, e promuovono con lungimiranza politiche aziendali mirate a tutelarlo. "Questo riconoscimento, riferito a tutte le sedi Gsk in Italia e alla consociata ViiV Healthcare, è un altro passo nel percorso aziendale ricco di iniziative e traguardi in tema di welfare aziendale e politiche di genere, condiviso a livello di Paese", commenta Gsk. L’azienda ricorda di aver siglato il manifesto di ValoreD nel maggio 2019, impegnandosi su 9 punti, misurabili con indicatori concreti, per promuovere l’occupazione femminile.

Da tempo sono in essere percorsi e servizi di sostegno alla genitorialità - riferisce la nota - a cui si è aggiunta, nel novembre dello scorso anno, la nuova Parental Leave Policy, fondata su una concezione di famiglia affettiva, per offrire parità di trattamento a tutti i genitori. Sempre a supporto di maternità e paternità vanno inclusi percorsi dedicati come asili nido aziendali, convenzioni, campi estivi, flexible benefit, insieme a un ampliato congedo di paternità , forme di flessibilità lavorativa e smart working.

La fotografia di Gsk - prosegue la nota - restituisce un quadro complessivo di parità di genere, con il 50,6% dei collaboratori donna: una percentuale equa ma al contempo elevata, se si considera che nell’industria le donne sono il 29% e nel Pharma il 43%. In crescita anche la leadership femminile, con il 49% di donne in ruoli manageriali. Si è posta grande attenzione sul tema retributivo per garantire piena equità salariale senza alcun gender pay gap.

Spazio infine agli Employee Resource Group, community animate dai colleghi e volte a rafforzare la cultura dell’inclusione: in particolare Women Leadership Initiative, lanciato lo scorso 8 marzo, è dedicato all’occupazione femminile.

"In Gsk, in Italia, 5000 persone si occupano ogni giorno della salute della comunità . Questo riconoscimento di Fondazione Onda premia la coerenza con cui mettiamo il benessere al centro del nostro lavoro, a cominciare da casa nostra", ha dichiarato Alfredo Parato, Human Resource Country Head."In azienda vogliamo favorire un ambiente inclusivo e sano; siamo felici di non essere soli sul podio, significa che molte aziende stanno lavorando in questa direzione", ha concluso.