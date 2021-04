Roma, 15 apr. (Adnkronos Salute) - "Dobbiamo sostenere la ricerca di terapie personalizzate sempre più efficaci per rispondere in modo adeguato ai bisogni clinici e sociali di chi è affetto da emofilia". Lo scrive il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un messaggio inviato in occasione della Giornata mondiale dell'emofilia 2021, celebrata con un evento in streaming, organizzato dalla Federazione delle associazioni emofilici (Fedemo) al Palazzo dell'Informazione Adnkronos di Roma.

Inoltre, ha aggiunto Speranza, "ritengo prioritario concentrare tutte le energie nel rafforzamento della medicina territoriale, della telemedicina e della teleassistenza che sono tra i pilastri della riforma sanitaria che stiamo mettendo in atto per costruire un Servizio sanitario nazionale prossimo ai bisogni di salute dei cittadini. Solo così potremo garantire il pieno godimento del diritto alla salute da parte di tutti".

Oggi, ha concluso, "in occasione della XVII Giornata mondiale dell'emofilia voglio ringraziare la Federazione delle Associazioni emofilici (FedEmo) per l'impegno costante a fianco dei pazienti e delle loro famiglie".