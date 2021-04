Roma, 1 apr. (Adnkronos Salute) - Al 30 marzo 2021 sono 1.188, dei 106.789 (1,1%), i pazienti deceduti per Covid-19 di età inferiore ai 50 anni. In particolare, 282 di questi avevano meno di 40 anni (172 uomini e 110 donne con età compresa tra 0 e 39 anni). E' quanto emerge dall'ultimo report dell'Istituto Superiore di sanità dedicato alle "Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all'infezione da Sars-CoV-2 in Italia", aggiornato al 30 marzo.

Di 80 pazienti di età inferiore a 40 anni non sono disponibili informazioni cliniche; degli altri pazienti, 164 presentavano gravi patologie preesistenti (patologie cardiovascolari, renali, psichiatriche, diabete, obesità ) e 38 non avevano diagnosticate patologie di rilievo, si legge nel report.