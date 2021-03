Milano, 15 mar. (Adnkronos Salute) - "Le scelte compiute e condivise oggi dai principali Paesi europei su AstraZeneca sono state assunte esclusivamente in via precauzionale in attesa della prossima decisiva riunione di Ema. Abbiamo fiducia che già nelle prossime ore l'Agenzia europea possa chiarire definitivamente la questione". Lo afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo la decisione dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa di sospendere su tutto il territorio nazionale la somministrazione del vaccino anti-Covid di AstraZeneca.