Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - Sono 13.314 i contagi da coronavirus in Italia oggi, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 356 morti che portano il totale a 96.348 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 303.850 tamponi, l'indice di positività è al 4,38%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.146 in terapia intensiva (+28).