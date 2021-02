Roma, 17 feb. (Adnkronos Salute) - Il numero di nuovi casi di Covid-19 nel mondo continua a diminuire: sono stati 2,7 milioni i contagi la scorsa settimana, il 16% in meno rispetto alla settimana precedente. Anche il numero dei decessi registra un calo, con 81.000 morti segnalati la scorsa settimana, -10%. Il bollettino globale di Covid-19 segna così 108,2 milioni di casi e oltre 2,3 milioni di vittime dall'inizio della pandemia. Questo il quadro che emerge dall'aggiornamento epidemiologico settimanale dell'Organizzazione mondiale della sanità , che evidenzia il trend in discesa dei contagi, ma raccomanda anche di tenere la guardia alta contro la circolazione delle varianti.

I cinque Paesi che la scorsa settimana hanno segnalato il maggior numero di nuovi casi continuano ad essere gli Stati Uniti d'America (673.630 casi, una diminuzione del 23%), il Brasile (318.290, -3%), Francia (127.565, -6%), la Federazione russa (104.602, -11%) e il Regno Unito (97.271, -27%).

Quanto alle varianti, secondo il monitoraggio dell'Oms, quella inglese è stata rilevata in altri otto Paesi rispetto alla settimana scorsa: al 16 febbraio, 94 Paesi in tutte e sei le regioni dell'Oms hanno segnalato casi importati o trasmissione comunitaria di questa variante. La trasmissione locale è stata segnalata in almeno 47 Paesi. La variante sudafricana è stata riportata da altri due Paesi, per un totale di 46 Stati in tutte e sei le regioni dell'Oms. La trasmissione locale è stata segnalata in almeno 12 Paesi in quattro regioni dell'Oms. Infine, rispetto all'ultimo report, casi di variante brasiliana sono stati registrati in altri sei Paesi. Ad oggi, questa variante è stata segnalata in 21 Paesi, almeno 2 riportano casi di trasmissione locale.