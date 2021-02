Bruxelles, 5 feb. (Adnkronos Salute) - La supply chain, la filiera di approvvigionamento delle materie prime e dei semilavorati, nella produzione su scala industriale dei vaccini anti-Covid è "particolarmente importante e la stiamo tenendo attentamente d'occhio, per assicurare la produzione dei vaccini in Europa. Per questo la presidente Ursula von der Leyen ha chiesto al commissario Thierry Breton di presiedere una task force che lavori sulle strozzature" che potrebbero ostacolare la manifattura dei vaccini. Lo dice il portavoce capo della Commissione Europea Eric Mamer, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. La task force si occuperà anche di organizzare "il lavoro preparatorio con i produttori per aggiustare i vaccini per le nuove varianti" del coronavirus Sars-CoV-2.