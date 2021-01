Bruxelles, 28 gen. (AdnKronos Salute) - L'Ecdc ha aggiornato sul suo sito la mappa delle regioni europee classificate in base alla situazione epidemiologica per i contagi da coronavirus Sars-CoV-2. Per l'Italia in rosso scuro ci sono solo la provincia autonoma di Bolzano e in Friuli-Venezia Giulia.

Una prima bozza della mappa era stata sventolata in videoconferenza stampa dal commissario europeo alla Giustizia Didier Reynders, mentre presentava le nuove raccomandazioni della Commissione. In mattinata l'Ecdc ha pubblicato la mappa che riportava in rosso scuro anche Veneto ed Emilia-Romagna, oltre a Friuli-Venezia Giulia e Alto Adige. Poi la correzione: le prime due regioni sono ora in rosso, come tutto il resto d'Italia e gran parte dell'Europa.

Nell'Ue sono in rosso scuro, la situazione di massima gravità , tra l'altro, quasi tutta la Spagna, l'intera Irlanda, tutta la Repubblica Ceca e la Slovenia, l'Estonia e la Lettonia, due regioni della Svezia Meridionale, in Francia la regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, il Brandeburgo in Germania. In verde solo l'Islanda (fuori dall'Ue ma nel See), le Isole Faroer, Creta e molte altre isole greche, tra cui le Cicladi e Rodi.