Bruxelles, 15 gen. (AdnKronos Salute) - "Ci aspettiamo" di dare l'autorizzazione condizionata alla commercializzazione in Ue al vaccino contro la Covid-19 sviluppato da "AstraZeneca entro fine mese", e "molto presto" a quello di Janssen, società di Johnson & Johnson. Lo ribadisce la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in conferenza stampa collegata da Lisbona, dove si trova per l'inaugurazione della presidenza portoghese del Consiglio Ue.Â