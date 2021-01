Milano, 7 gen. (Adnkronos Salute) - "Mi sono appena vaccinato. L'unica differenza è che mi prende meglio il telefonino. Magari mi hanno iniettato il 5g". Battute a parte, "per me è un momento molto emozionante. Questo virus è stato scoperto il 10 gennaio 2020, io il 7 gennaio 2021 posso farmi somministrare un vaccino sicuro ed efficace. Abbiamo fatto in un anno quello che tipicamente si fa in più di 10 anni". Così all'Adnkronos Salute il virologo Roberto Burioni, dopo essersi vaccinato contro Covid-19 al San Raffaele di Milano.