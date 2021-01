Roma, 7 gen. (Adnkronos Salute) - In base all'ultimo aggiornamento diffuso sul sito del commissario per l'emergenza Covid, in Italia al momento sono state vaccinate 322.943 persone. E' stato somministrato dunque il 46,2% delle 695mila dosi consegnate. In testa sempre il Lazio con oltre 41mila immunizzazioni. Gli operatori sanitari vaccinati sono stati 274mila, segue il personale non sanitario 30mila e gli ospiti delle Rsa 17mila.