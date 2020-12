Roma, 31 dic. (Adnkronos Salute) - "Mi preoccuperei se tra 10 giorni in Italia non dovesse crescere la cifra dei vaccinati. Abbiamo 400mila dosi da fare ogni settimana e immagino che le immunizzazioni saliranno. Se questa crescita non sarà rapida occorrerà intervenire con rigore e aggiustare gli errori". Lo ha detto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, ospite di 'Timeline' su Sky Tg24, commentando i numeri alti della vaccinazioni fatte in Germania rispetto al nostro Paese.