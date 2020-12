Roma, 30 dic. (Adnkronos Salute) - "Il rapporto, in continuità con le edizioni precedenti, analizza i dati sull'eccesso di mortalità in Italia in relazione ai 5 anni precedenti, contribuendo così a meglio comprendere l'impatto della pandemia Sars-CoV-2 nel Paese e il suo peso rispetto alle altre cause di morte". Lo spiega Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), presentando in una nota il report prodotto congiuntamente dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) e dall'Iss, con l'analisi della mortalità nel periodo gennaio-novembre 2020.

"Questo monitoraggio è un ulteriore frutto dell'impegno e della collaborazione continua tra Iss e Istat nel fornire dati e analisi utili alla gestione e alla comprensione della pandemia", conclude Brusaferro.