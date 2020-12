Latina, 21 dic. (Adnkronos Salute) - "Alcuni paesi hanno autorizzato per l’uso in emergenza il nostro anticorpo monoclonale, per quanto riguarda il via libera in Europa e Italia il dialogo con l’Ema e l’Aifa è sempre aperto. E l’auspicio è che possa arrivare anche in Italia, la discussione è ancora in corso. La nostra azienda ha altri anticorpi in sviluppo che potrebbero arrivare nel 2021”. Lo ha affermato all’Adnkronos Salute Concetto Vasta, direttore affari istituzionali di Lilly Italia, a margine della presentazione all’Bsp Pharmaceuticals di Latina dell’avvio della produzione di alcune fasi dell’anticorpo monoclonale anti-Covid bamlanivimab di Lilly, per i paesi che hanno già approvato l’uso in emergenza del farmaco. In Europa solo l’Ungheria ha dato ok. Negli Usa invece il via libera è arrivato il 9 novembre.

“Abbiamo parlato con Ema e ci siamo chiariti su quali dati andranno presentati e stiamo preparando il dossier”, ha aggiunto Vasta. “La nostra volontà è di rendere disponibile il farmaco ovunque”, ha concluso.