Roma, 14 dic. (Adnkronos Salute) - Seqirus, azienda completamente dedicata alla ricerca e produzione di vaccini antinfluenzali, raddoppia la fornitura di vaccini antinfluenzali potenziati per l'Italia. In tempi di Covid-19, l'azienda "si è impegnata a soddisfare l'aumento di domanda legato alle disposizioni in vigore e alla maggior propensione a proteggersi dall'influenza durante la pandemia e sta completando in questi giorni la consegna delle dosi previste", informa una nota della società .

"Nonostante i tempi tecnici necessari per produrre il vaccino, il forte aumento della domanda a livello globale e il ritardo nella definizione delle richieste - prosegue il comunicato Seqirus - è stato possibile assicurare in tempi rapidi un significativo incremento nell'offerta di protezione rivolta alla popolazione anziana e fragile, nella logica di un impegno internazionale ma che vede l'Italia al centro. Entro dicembre - assicura l'azienda - Seqirus si avvia a consegnare tutte le dosi riservate al Servizio sanitario nazionale".

"Un'indagine Swg, condotta all'inizio della pandemia e pubblicata su 'Vaccines', ha mostrato un netto incremento degli italiani che prevedevano di vaccinarsi per l'influenza, pari al 49% in tutte le fasce di età con impatto maggiore sugli anziani", spiega Maura Cambiaggi, amministratore delegato Seqirus Italia.

"La buona notizia è che questa tendenza si sta consolidando. Ma attenzione - prosegue Cambiaggi - poter rispondere a richieste impreviste o di molto superiori alle attese non è semplice per un'azienda che punta su vaccini innovativi, tagliati su misura in base all'età e alle condizioni di salute individuali. Quest'anno, grazie a uno sforzo congiunto senza precedenti - afferma - siamo riusciti già dall'inizio di ottobre ad allocare in Italia le dosi, in modo da soddisfare il 95% delle ulteriori richieste. Dato l'aumento così significativo della domanda da parte della sanità pubblica - precisa - non siamo stati purtroppo in grado di soddisfare anche la richiesta sul canale farmacie, e questo dispiace tantissimo".

Quest'anno, dunque - si legge ancora nella nota - oltre un anziano su due verrà protetto dall'influenza grazie a un vaccino Seqirus. Ed è un dato positivo visto che, con l'aumentare dell'età , si verifica quel processo di immunosenescenza che può richiedere un più forte stimolo per aumentare le difese e produrre gli anticorpi destinati a bloccare l'infezione sul nascere o quanto meno a ridurne intensità e rischio di complicanze. D'altro canto, già da tempo, a seguito di linee guida nazionali e regionali, negli over 65 è stato impiegato il vaccino trivalente adiuvato, per sostenere un incremento della risposta immunitaria. L'importante è proteggersi in modo appropriato.

"La produzione di un vaccino, in termini di efficacia e sicurezza, è uno dei processi a più elevata complessità nel panorama dell'industria farmaceutica, prova ne sia il fatto che solo poche aziende operano in questo settore. Nel nostro caso - conclude Cambiaggi - grazie alla ricerca abbiamo messo a punto vaccini innovativi, disegnati per sostenere le necessità di diverse tipologie di paziente. Il nostro obiettivo, quindi, è poter rispondere efficacemente ai bisogni della sanità pubblica in Italia e nel mondo, per questo è fondamentale una programmazione degli ordinativi con sufficiente anticipo".