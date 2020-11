Roma, 17 nov. (Adnkronos Salute) - Il virologo Giorgio Palù potrebbe essere il prossimo presidente dell'Agenzia italiana del Farmaco. A quanto apprende l'Adnkronos Salute da fonti qualificate, il nome del professore emerito dell'università di Padova, sarebbe, anche se non ancora ufficializzato, quello che le Regioni proporranno in Conferenza Stato-Regioni al ministro della Salute, Roberto Speranza. Palù andrebbe dunque a ricoprire la carica finora in capo a Domenico Mantoan, dimessosi dopo la nomina a Direttore generale dell'Agenzia per i servizi sanitari (Agenas).