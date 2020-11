Roma, 13 nov. (Adnkronos Salute) - "Nella prima ondata di Covid in Italia abbiamo registrato picchi nella richiesta di antibiotici, cortisonici, clorochina, eparina e anestetici". Lo afferma all'Adnkronos Salute Giorgio Bruno, presidente gruppo Cdmo - specialisti della manifattura farmaceutica - di Farmindustria. "Picchi di richieste cui abbiamo fatto fronte", continua Bruno.

In pandemia le aziende impegnate nella produzione di farmaci per conto terzi (Cdmo, Contract Development and Manufacturing) hanno "continuato a lavorare e investire, orientandosi per migliorare l'automazione. La pandemia ci ha aiutato a pensare in modo diverso, soprattutto nel caso dei servizi accessori, nei quali è stato dato spazio allo smartworking", ha aggiunto.