(Adnkronos) - Pensare al positivo e rimanere puri. Ã? questo il credo del nuovo stile di vita che dopo aver avuto ampi consensi negli USA, adesso inizia a far sempre più proseliti anche in Italia. Un nuovo approccio alla vita che fonda i suoi principi nella volontà di disintossicarsi da ansie, cattive abitudini alimentari e non (fumo, sedentarietà , sregolatezza) per raggiungere la purezza. Esperti di benessere, nutrizionisti, psicologi hanno ribattezzato questo nuovo modo di vivere con il termine “Pure Thinking”. Sono molti gli esperti di salute e benessere a sottolineare l’importanza di un nuovo modo di pensare e affrontare la quotidianità , tra questi sempre più italiani, grazie anche a studi e ricerche internazionali che evidenziano gli effetti positivi sulle persone.

A dare voce al nuovo stile di vita è il Pure Encapsulations Observatory, osservatorio internazionale dedicato al benessere psico-fisico e alla qualità di vita delle persone, che nasce dall’omonimo marchio di integratori free-from, formulati solo con elementi nutritivi essenziali, senza allergeni, coloranti o ingredienti superflui, pensati per offrire al corpo solo quello di cui ha bisogno.

"Il Pure Thinking si presta a diventare uno stile di vita anche in Europa", afferma Sara Bianco, Consulente Nutrizionale ed Epigenetista presso il centro Polisalute di Cinisello Balsamo nonché docente di Nutrizione e Dietetica e di Medicina Estetica presso l’Università LUMSA di Roma, che da anni studia le richieste e le necessità dei pazienti, operando inoltre privatamente anche nel Nord Italia. “Il Pure Thinking – continua – significa in qualche modo investire nella propria salute in modo oculato e attento. Purezza, Efficacia, diventano sinonimi di affidabilità a tutela e a garanzia della salute del consumatore. L’alimentazione equilibrata e bilanciata è alla base di qualsiasi beneficio per la persona, insieme naturalmente al movimento fisico. Ã? pertanto fondamentale trovare un giusto equilibrio tra ciò che si mangia e ciò di cui l'organismo necessita”.

Quindi, il Pure Thinking ha alla base la corretta alimentazione, libera da eccessi e da tutto ciò che non è essenziale per il benessere dell’organismo. Ciò permette di allontanare il rischio di sovrappeso o problemi cardio circolari, e genera i suoi benefici anche dal punto di vista mentale.

Alcuni ricercatori inglesi, che di recente hanno redatto lo studio “Major health-related behaviours and mental well-being in the general population”, hanno dimostrato che una dieta ben bilanciata, ricca di verdure e sostanze nutritive, è strettamente correlata a sensazioni di benessere nella persona. Un altro studio pubblicato nel 2017 sul Nutritional Neuroscience ha rilevato che una dieta in stile mediterraneo, ricca di verdure, frutta, legumi, noci, fagioli, cereali, cereali, pesce e grassi insaturi come l'olio d'oliva, abbia portato a una riduzione degli stati depressivi tra coloro che l’hanno adottata.

"Una buona, giusta nutrizione significa anche “buona alimentazione + buona integrazione", conferma la prof. Sara Bianco. La stessa EFSA, l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, riconosce che vitamine, microelementi e sali minerali così come li troviamo oggi negli alimenti non sono sufficienti per ricoprire il corretto fabbisogno nutrizionale dell’organismo. Inoltre, ciò che noi mangiamo modula a livello cellulare l’espressione dei nostri geni. Curare quindi nel quotidiano la nostra nutrizione intesa come alimentazione + integrazione significa mettere in atto una sorta di prevenzione personalizzata”.

“Attenzione però che non tutti gli integratori disponibili in commercio sono uguali; anzi, è fondamentale saper scegliere. – continua la dott.ssa Sara Bianco - Efficacia e Purezza sono due aspetti fondamentali nella scelta di un buon integratore. Efficacia è sinonimo di biodisponibilità e biocompatibilità . Ã? per questo motivo che le vitamine bioattivate vengono più facilmente assorbite e utilizzate dall'organismo per le proprie funzioni fisiologiche, a differenza delle vitamine inattivate che devono essere modificate dagli enzimi dell’organismo prima di poter essere utilizzate. “Pure Thinking” è sinonimo di Purezza, dunque Free from …lattosio, glutine, coloranti e dolcificanti artificiali, eccipienti; e vegan friendly”.

Lo stare bene secondo il Pure Thinking passa anche da una costante attività fisica, capace non solo di aiutare a rimanere in forma e allenati, ma anche a raggiungere il benessere psicofisico. In tal senso, attività sportive “meditative” come lo yoga sono essenziali: diversi studi clinici pubblicati sull’European Journal of Integrative Medicine dimostrano gli effetti positivi dello yoga sulla salute mentale e fisica, nonché sullo sviluppo personale. In generale, fare attività fisica, porta notevoli benefici non solo al fisico ma migliora il benessere psicologico, la soddisfazione per la vita e l'autostima.