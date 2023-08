Scrivere per il web è diventato un vero e proprio lavoro, e ormai la stesura di contenuti per Internet non è più soltanto un'attività di piacere, ma viene applicata dalle aziende a fini di marketing e utilizzata per divulgare recensioni su imprese e prodotti, in un mondo dove l'e-commerce di beni e servizi ha ormai raggiunto i massimi livelli storici.

Le attività che si richiedono a coloro che vogliono utilizzare il proprio talento per la scrittura per ottenere un guadagno o uno stipendio sono numerose, a seconda del campo di applicazione.

Tra queste, la prima è quella del copywriting, ovvero la scrittura di testi ottimizzata per avere visibilità e riscontro su Internet.

Il copywriter, o copy, è in poche parole il professionista freelance o quello a cui si rivolgono le imprese per realizzare ad esempio un annuncio o un claim pubblicitario, il contenuto, con aggiornamenti, delle pagine di una piattaforma o di un sito web, ma anche il corpo di una mail informativa, di una mailing list, e così via.

Si tratta di un tipo di professione remunerata a seconda che si lavori in forma autonoma o dentro un team aziendale con prospettive di crescita: ad esempio esistono i "copy junior" e i "copy senior", mentre i freelance possono allinearsi al mercato dei prezzi medi per essere concorrenziali.

A un copywriter, nello specifico, sono richieste competenza nell'uso della lingua e della grammatica, creatività, intuito, versatilità ma anche conoscenza di un determinato settore o realtà.

Ad esempio, venendo alle opportunità di lavoro per copy in Lazio, esistono alcune aziende locali che richiedono questa competenza, e dunque il candidato dovrà conoscere bene quella realtà d'impresa, i diretti competitor del territorio, ma anche il bacino di utenza e clientela. Un conto, ad esempio, è scrivere testi per pubblicizzare un negozio di prodotti tipici, un altro è realizzare contenuti testuali per promuovere un brand di moda internazionale. Per questo motivo alcuni copywriter lavorano da smartworking, mentre ad altri è richiesta la presenza in azienda, per collaborare con il team degli altri creativi alla ricerca delle soluzioni migliori.

Chi pensa, dunque, che basti avere un po' di affinità con l'italiano per scrivere i testi che ogni giorno leggiamo nei siti, nei volantini, nelle mail, si sbaglia: esistono scuole e corsi per affinare questa specifica professionalità, e molte volte le skills necessarie includono la conoscenza di linguaggio html e SEO. Per SEO, o Search Engine Optimization, si intende la tecnica utilizzata per indicizzare un sito e renderlo visibile tra i risultati di ricerca, attraverso apposite parole chiave. In poche parole, quello che troviamo digitando una parola su Google, ovvero i primi risultati, hanno alle spalle un lungo lavoro di scrittura pensata proprio per il web.

Passando a un'altra professione che connette lo scrivere a Internet, ultimamente si è molto diffusa la figura del recensore esperto, diverso dalla persona comune che lascia un proprio parere su una data piattaforma dopo un acquisto su un marketplace, dopo un viaggio, o dopo una cena al ristorante.

Il recensore professionista è prima di tutto un esperto in un particolare settore, che richiede competenza, conoscenza, aggiornamenti continui per poter offrire reviews informative rispetto a un prodotto o a un servizio. Nel caso dei prodotti l'hi-tech è un comparto di spicco per l'affermarsi di questa figura, capace di consigliare il miglior smartphone o la miglior console, sia nel proprio blog che nel canale Youtube attraverso le videorecensioni, oppure all'interno di portali specializzati. Alcuni recensori diventano talmente popolari da poter essere considerati degli influencer, ma i settori in cui si è diffusa questa professionalità sono anche quello dei videogiochi in piattaforme come Multiplayer, del trading e della finanza - ad esempio su mercati24.com -, del gioco legale a distanza dove le recensioni di migliorcasinobonus.com e portali affini spiegano tutto su depositi, prelievi, palinsesti, modalità di registrazione, offerte, e così via.

Saper confrontare i servizi dopo averli provati è essenziale se si vuol diventare recensori all'interno di un certo settore, tanto che a volte il confine tra i portali di comparazione - ad esempio dei gestori di utenze tipo luce, gas, telefonia - e quelli di recensione assumono contorni sfumati.

La finalità ultima in questo caso è soprattutto di tipo informativo, e non pubblicitario, per questo a un bravo recensore si richiede una professionalità che include l'imparzialità, la capacità di analizzare i pro e i contro di un prodotto oppure di un servizio, ma anche quella di sapere effettuare confronti qualità/prezzo, restando comunque sempre sul pezzo rispetto alle novità di settore.

In questo caso, dunque, la scrittura per la Rete assume una natura completamente diversa da quella del copywriter, che invece è impegnato a scrivere per conto di una particolare azienda, anche nel caso in cui questa voglia promuoversi attraverso i social. Di recente affermazione,a questo proposito, è la specializzazione in scrittura per i social network, che hanno regole e utenza completamente diverse rispetto a un normale sito. Le abilità per chi sceglie questa carriera includono capacità di scrivere interagendo con linguaggi come la grafica, la fotografia, gli hashtag.

Ognuno, quindi, può scegliere a seconda delle proprie inclinazioni, fermo restando un punto di partenza essenziale: la passione per la scrittura.