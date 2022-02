Roma, 11 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Il fondo mutualistico per le avversità catastrofali che sarà attivo dal 1° gennaio 2023 si rivolgerà a "750 mila aziende agricole, il rimborso ci sarà se ci sarà un danno". Lo ha detto Angelo Frascarelli, presidente Ismea, intervenuto al XIV convegno nazionale 'Gestione del rischio in agricoltura'.

"Ismea è stato individuato insieme a Sin come soggetto gestore del nuovo fondo, è una grande responsabilità , metteremo il massimo impegno, e in questo anno di sperimentazione ci impegneremo per dialogare con tutti, per costruire dal punto di vista tecnico, la migliore gestione del rischio in sinergia con tutti gli strumenti che oggi ci sono", ha concluso.