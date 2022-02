Roma, 7 feb. (Labitalia) - Italian Exhibition Group, annuncia il nuovo general manager di Ieg Usa, società che il gruppo fieristico e congressuale detiene al 100% e strumento operativo per nuove iniziative di sviluppo e business in Nord America. Un mercato, quello espositivo nordamericano, che pre-pandemia valeva 15,58 miliardi di dollari. Si tratta di Tommaso Cancellara, classe 1980, laureato in Economia Istituzionale e d’Impresa a Lugano. Cancellara debutta nel mondo del lavoro con il Gruppo Ferrari-Maserati. Dal 2010 ricopre cariche di sempre maggiore responsabilità all’interno di Technogym, diventando Apac Marketing Manager della sede di Shanghai fino al 2014. In seguito è stato direttore generale di Assocalzaturifici Italiani, l’Associazione nazionale calzaturifici italiani, che riunisce più di cinquecento produttori di calzature, e ha ricoperto la carica di amministratore delegato di Micam, la più importante manifestazione nel settore calzaturiero con oltre 2mila espositori da 50 paesi.

Tommaso Cancellara sarà , inoltre, vicepresident di Fb International, la società di allestimenti detenuta da Ieg Usa, con due sedi operative rispettivamente ad Oakland, in New Jersey, in grado di coprire tutta la costa Est, dal Canada fino a Miami, e a Las Vegas, in Nevada e per l’intera costa Ovest degli Stati Uniti.

Tommaso Cancellara assumerà i nuovi incarichi a far data dal prossimo mese di aprile e avrà il duplice compito di consolidare, insieme al fondatore Fabrizio Bartolozzi, il settore allestimenti presidiato da FB International e di sviluppare nel mercato nordamericano le attività fieristiche del gruppo.