(Adnkronos) -

Ã? ripartito il percorso formativo annuale che insegna alle aziende il marketing B2B.

Trieste, 31/01/2022 - Sono più di 60 i partecipanti della seconda edizione della B2Big®Masterclass: il percorso formativo organizzato da B2Big®, la prima Academy italiana specializzata nel MarketingB2B fondata da Andrea e Nevio Zucca. � ripartito lo scorso weekend a Bologna, registrando un sold out anche per il 2022.

Gli “studenti” di questo percorso formativo dedicato al marketing business to business sono tutti imprenditori, titolari o manager di PMI di tutta Italia: aziende che hanno scelto di dedicare ognimese per un anno intero del tempo alla formazione, con l’obiettivo di acquisire nuovi strumenti per far crescere il loro business. La Masterclass di B2Big®è un’idea de L’Ippogrifo®, agenzia specializzata in marketing e vendite B2B fondata a Trieste da Andrea e Nevio Zucca nel 1996.

Come si svolgono le lezioni della Masterclass? Con un approccio hands-on, pensato apposta per andare incontro alle esigenze di questo specifico pubblico: alle sessioni formative frontali si alternano infatti degli esercizi pratici, incentrati sull’analisi del proprio business aziendale e sulle sue possibilità di sviluppo attraverso gli strumenti del marketing B2B. Ã? proprio questo approccio operativo che ha decretato il successo della prima edizione di B2Big®Masterclass, che nel 2021 ha formato altri imprenditori e manager di aziende italiane.

In Italia, il paese dove le PMI rappresentano una parte più che consistente del tessuto economico, B2Big® è una realtà unica nel suo genere, che offre al mondo delle imprese un palinsesto di contenuti formativi specifici per il mondo business to business ed eventi dedicati per apprendere la cultura del marketing e portarla nel lavoro quotidiano.

L’Ippogrifo® è un’agenzia specializzata in marketing e vendite B2B che sviluppa progetti mirati a incrementare le vendite dei propri clienti, sia in Italia sia all’estero. Associata ad UNA, è fondatrice di AIMB2B (Associazione Italiana Marketing B2B) e cura la presidenza della sezione triveneto del Club del Marketing e della Comunicazione. Dal 2010 è certificata UNI EN ISO 9001:2015.

info@ippogrifogroup.com

L’Ippogrifo®

www.ippogrifogroup.com

Tel. +39 040761404