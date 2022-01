Roma, 24 gen. (Labitalia) - New HR Generation (Nhrg), specializzata nella selezione del personale, fornitura di lavoro in somministrazione e formazione, nata lo scorso anno e già in forte crescita, ha firmato un accordo di partnership con Quintegia Spa, che opera da circa 20 anni nell’ambito della distribuzione auto con studi e analisi di mercato, formazione, eventi (tra cui Automotive Dealer Day) e servizi. Nhrg fornirà tutti i servizi in ambito Hr (Consulenza, ricerca e selezione, formazione, somministrazione) a Quintegia , che intende dare vita, nei prossimi anni, a Talq-Talent Lab Quintegia.

L’accordo consentirà a Quintegia di offrire agli operatori dell’automotive una serie di servizi in grado di mantenere alto il grado di specializzazione nel settore e ad Nhrg di ampliare e rafforzare competenze e posizionamento in un settore in rapido cambiamento e trasformazione come quello dell’auto.

“Questa collaborazione è per noi una grande opportunità di crescita nel settore automotive. Al contempo credo che nel periodo di cambiamento che stiamo vivendo le imprese abbiano sempre più necessità di sostegno da parte di aziende, come la nostra, in grado di fornire esperienze e soluzioni in ambito Hr", afferma Gianni Scaperrotta, ceo di Nhrg.

“La partnership con Nhrg rappresenta per Quintegia uno dei pilastri portanti di Quintuplo, la strategia di Quintegia del prossimo triennio”, afferma Tommaso Bortolomiol, ceo di Quintegia.

“I cambiamenti del settore legati a nuove dinamiche distributive, tecnologie innovative, ma anche attenzione a dinamiche legate all’ambiente, alla responsabilità di impresa e l’attenzione a dinamiche aziendali, impongono nuove competenze e risorse più qualificate che operino nella distribuzione auto e Quintegia vuole essere al fianco degli operatori mettendo a leva il proprio know how”, dice Bortolomiol.

Nhrg è un società che si occupa di Risorse Umane in tutti i suoi aspetti: Consulenza, Formazione, Ricerca e Selezione, Somministrazione. Conta su un team di professionisti esperti, pronti ad affiancare le organizzazioni nella valorizzazione e nello sviluppo delle risorse umane. Nata nel 2020, in piena pandemia, dall’incontro di due professionisti esperti del settore (Gianni Scaperrotta e Carlo Passino), ha chiuso lo scorso anno con una significativa crescita. Dal 2003 Quintegia è un punto di riferimento per l’ecosistema di business del settore automotive mediante una serie di attività rivolte ai principali attori della filiera distributiva (case auto, dealer e aziende di servizi).