Roma, 13 gen. (Labitalia) - Le consegne di buon cibo da parte della flotta dei rider che collaborano con Deliveroo sono sempre più sostenibili. La piattaforma leader dell’online food delivery ha infatti calcolato che nel 2021 l’utilizzo di veicoli elettrici - bici e moto elettriche - da parte dei rider è aumentato del 210% rispetto al 2020. Nel complesso, oggi il 14% dell’intera flotta di rider sceglie di consegnare utilizzando e-bike o moto elettriche. Questo trend è ancora più visibile in alcune città dove la piattaforma è attiva: con quasi il 40% di rider che scelgono di consegnare utilizzando mezzi elettrici, Bolzano è in testa alla speciale classifica delle e-city di Deliveroo. Al secondo posto Torino (26,8%) e al terzo Pavia (24,8%). Seguono al quarto e al quinto posto, rispettivamente, Bologna e Monza appaiate al 19,9% e 19,7%.

Per accompagnare e sostenere questa vera e propria transizione all’elettrico delle consegne di cibo a domicilio, Deliveroo lancia oggi una nuova partnership con Nilox, uno dei più noti e apprezzati brand del settore della mobilità elettrica. La partnership mette a disposizione dei rider che collaborano con Deliveroo promozioni e agevolazioni sull’acquisto di e-bike e accessori. In particolare, i rider potranno beneficiare del 25% sull’acquisto di e-bike e del 30% per l’e-bike modello J4 Plus, accessori e prodotti per la manutenzione del mezzo. “L’attenzione all’ambiente è parte della nostra identità , da sempre”, ha detto Matteo Sarzana, general manager Deliveroo Italia. “Il nostro è un impegno a 360°: abbiamo già portato avanti campagne per la riduzione e per il corretto smaltimento dei rifiuti insieme ad A2A e oggi annunciamo la partnership con Nilox per la riduzione delle emissioni attraverso la promozione di mezzi elettrici. Questa partnership è uno passo in avanti verso una direzione, quella della sostenibilità , che vogliamo continuare a perseguire”, ha continuato.

“Siamo molto orgogliosi della collaborazione con Deliveroo, brand che sta manifestando un’attenzione all’ambiente e al rispetto urbano importante. Promuoviamo il nostro concetto X Drive da qualche tempo per una mobilità più smart, più sicura e in grado di assicurare un’esperienza d’uso superiore. Poter mettere a disposizione tutto questo per le consegne Deliveroo ci riempie di orgoglio”, ha dichiarato Simona Ceriani, country manager consumer di Esprinet.