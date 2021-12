Roma, 30 dic. (Labitalia) - Trasformare le imprese e i mercati in cui operano grazie allo sviluppo e l'adozione di nuove tecnologie creando valore per gli azionisti e gli stakeholders. E’ questa la visione di Orlando Taddeo, imprenditore protagonista da 30 anni di imprese di successo nel mercato dell'innovazione e delle telecomunicazioni. Taddeo entra nella task force Trade & investment del B20 (www.b20indonesia2022.org), la business community globale del forum ufficiale del G20 che si è svolto nel 2021 in Italia sotto la guida di Confindustria e presieduto da Emma Marcegaglia e che nel 2022 si terrà in Indonesia.

L'imprenditore è fondatore e ceo di Airtime partecipazioni, player attivo nel fintech, che ha completato a settembre il processo di direct listing e dal 22 settembre è quotata sul listino Euronext Growth. La società sviluppa tecnologie innovative nell’ambito delle telecomunicazioni e dei servizi finanziari ed è presente nei mercati di Europa e Stati Uniti.

"Airtime partecipazioni - dichiara Taddeo - ha nel suo dna il rendere più competitive le aziende grazie ai servizi di telecomunicazione e all'innovazione. Nel B20 proveremo a dare il nostro contributo affinché il G20 possa creare le condizioni per dare a tutte le imprese del mondo la possibilità di cogliere le grandi opportunità che vengono in questo momento dall'innovazione".