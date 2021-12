(Adnkronos) - Organizzato dal Centro Studi Borgogna su Piattaforma FAD

Milano, 22 dicembre 2021 - Il Centro Studi Borgogna presenta un nuovo Ciclo di Incontri dedicato alla Protezione dei Dati: tre webinar organizzati da gennaio a marzo 2022, fruibili su Piattaforma Certificata per la Formazione a Distanza, per i quali è stato chiesto l’accreditamento al Consiglio Nazionale Forense per l’aggiornamento della professione legale.

La costante evoluzione della normativa di riferimento (Regolamento UE 679/2016) richiede a tutti coloro che trattano dati personali un corretto aggiornamento delle competenze in materia. E’ un mondo in continua evoluzione quello della tutela e della sicurezza delle informazioni, l’elemento normativo deve aggiornarsi continuamente per gestire in modo efficace i processi ad esso legati. Le imprese, i liberi professionisti e le pubbliche amministrazioni hanno la necessitàdi rispondere con efficienza e rapiditàal contesto migliorando continuamente sicurezza e competitivitàrispetto al mercato.

Da queste esigenze nasce il Ciclo di Incontri sulla protezione dei dati che approfondiràtematiche di attualitàe le principali novitàa livello normativo, mostrando le buone pratiche necessarie per affrontare le sfide dell’era digitale.

1° incontro |Giovedì 20 gennaio, 16.00 – 18.00

La protezione dei dati: qual è lo stato dell’arte?

Fabrizio Ventimiglia (Avvocato Penalista, Presidente CSB) saràpresente per i saluti iniziali. Modera l’incontro Giulia Escurolle (Avvocato, Phd, Assegnista di ricerca in Informatica Giuridica presso l’UniversitàStatale di Milano). Partecipano in qualitàdi Relatori: GiovanniZiccardi (Professore associato di Informatica Giuridica presso l’UniversitàStatale di Milano), Pierluigi Perri (Professore associato e Data Protection Officer presso l’ Universitàdegli Studi di Milano) e Francesco Modafferi (AutoritàGarante per la protezione dei dati personali).

2° incontro |Giovedì 17 febbraio, 16.00 – 18.00

Il trattamento dei dati personali in ambito sanitario

Modera l’incontro Giulia Escurolle (Avvocato, Phd, Assegnista di ricerca in Informatica Giuridica presso l’UniversitàStatale di Milano). Partecipano in qualitàdi Relatori: Giusella Finocchiaro (Avvocato, Professoressa ordinaria di diritto privato e di diritto di Internet presso Universitàdi Bologna, co-founder e partner dello Studio legale DigitalMediaLaws), Anna Roli (Direttore S.C. Sistema Qualità, formazione e protezione dei dati dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano) e Giovanni Pedranzini (Founding P.G.M.D. Consulting).

3° incontro |Giovedì 17 marzo, 16.00 – 18.00

Uso delle tecnologie e responsabilitÃÂ

Modera l’incontro Giulia Escurolle (Avvocato, Phd, Assegnista di ricerca in Informatica Giuridica presso l’UniversitàStatale di Milano). Partecipano in qualitàdi Relatori: Giovanni Ziccardi (Professore associato di Informatica Giuridica presso l’UniversitàStatale di Milano), Ciro Cascone (Procuratore della Repubblica Tribunale dei Minori di Milano) e Maria Francesca Fontanella (Avvocato, co-founder di LFC Studio Legale).

Per informazioni su modalitàdi iscrizione e quote di partecipazione, scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658.

A proposito di Centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un’idea dell’Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestàe legalità, nell’ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attivitàproposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalitàdi promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l’amicizia, la cultura, la solidarietàe l’etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l’Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalitàscientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione

Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com