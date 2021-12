Roma, 21 dic. (Labitalia) - Una casa da vivere all’insegna del design più innovativo, composto da forme e materiali sempre nuovi che sposano il fascino dell’essenziale, in un perfetto equilibrio di estetica e funzionalità : per scoprire tendenze e novità del settore arredo, torna dal 5 al 13 febbraio 2022 l’appuntamento con il design di Casaidea, una nuova edizione che porta in tre padiglioni della Fiera di Roma (Ingresso Nord, padiglioni 7, 8 e 9) le migliori soluzioni per zona giorno, zona notte, cucina, infissi, arredo da esterni e artigianato, con proposte all’insegna dello stile e dell’alta qualità .

La manifestazione, organizzata da Moa società cooperativa, rinnova il suo impegno con i professionisti e tutti gli amanti del settore proponendo un nuovo concept espositivo che conduce il visitatore in un viaggio nel design, lungo un percorso libero tra gli stand dei 200 espositori presenti, stimolando interesse, attenzione e gusto attraverso contaminazioni estetiche continue.

Casaidea 2022 è una mostra di rilevanza nazionale che racchiude al suo interno aziende altamente qualificate e specializzate, che offrono una serie di servizi a valore aggiunto, dalla progettazione all'assistenza tecnica, dal montaggio alla garanzia. Accanto a mobilieri provenienti dalle diverse regioni d’Italia, spazio anche all’artigianato di alta qualità che rappresenta maestria e tradizione del territorio, negli stand di Regione Lazio, Camera di commercio di Roma, Unioncamere e Cna.