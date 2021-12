Roma, 21 dic. (Adnkornos/Labitalia) - Nel quarantesimo anno dalla scomparsa di Giuseppe Taliercio, il direttore del Petrolchimico di Porto Marghera, che fu sequestrato e ucciso dalle Brigate Rosse, la Fondazione Fondirigenti, promossa da Confindustria e Federmanager e che ne porta il nome, ricorda l’uomo e il manager attraverso una serie di iniziative, tra cui la riedizione di un volume sulla sua figura, l’assegnazione di premi di laurea a studenti meritevoli e un evento commemorativo.

Il workshop “Giuseppe Taliercio” - L’attualitàdi una testimonianza a 40 anni dalla morte” si tiene oggi, 21 dicembre a Roma, presso il parlamentino del Cnel, dalle ore 15, visibile in streaming sul canale Youtube del Consiglio. L’evento è un momento di riflessione per ricordare gli elementi distintivi della figura di Giuseppe Taliercio, manager che ha saputo coniugare nella sua attivitàle doti professionali con un alto profilo etico e valoriale; al tempo stesso, costituisce l’occasione per un confronto sul ruolo della Fondazione, costituita da Confindustria e Federmanager nel 1998 e dal 2003 anche Fondo interprofessionale per la formazione continua di 14mila imprese e 80mila dirigenti, nella diffusione della cultura manageriale nel Paese, e sulla sua capacitàdi evolversi assieme al contesto sociale e produttivo di riferimento.

All’incontro, aperto dal presidente del Cnel, Tiziano Treu, prendono parte i familiari di Taliercio, i rappresentanti di Confindustria e Federmanager, insieme a presidenti e i direttori che si sono alternati alla guida della Fondazione in questi anni. Moderati dal giornalista Adriano Favaro, partecipano ai lavori Cesare Taliercio, Giorgio Fossa, past president Confindustria, Mario Merigliano, presidente Federmanager Venezia, Giuseppe Notarstefano, presidente Azione Cattolica Italiana, Giorgio Ambrogioni, past president Federmanager, Mario Cardoni, dg Federmanager, Rita Santarelli, past president Fondazione Taliercio, Giovanni Brugnoli, vicepresidente per l’education di Confindustria.

Tre i momenti salienti della giornata. Il seminario si apre con il ricordo dell’Ingegnere affidato alla testimonianza dei membri della famiglia, dei colleghi manager e dei rappresentanti dei sistemi associativi che ne ricordano le grandi doti umane, la serietàprofessionale, l’impegno civile e di volontariato. Nella tavola rotonda “La Fondazione: l’impegno nella promozione della cultura manageriale” i rappresentanti di ieri e di oggi delle parti sociali che intitolarono la Fondazione alla memoria di Taliercio si confrontano sull’attualitàdelle intuizioni di allora e sul ruolo del management per una ripresa resiliente del Paese.

Infine, al termine dell’evento si svolge la cerimonia “tutta al femminile” di assegnazione dei premi di laurea alla memoria di “Giuseppe Taliercio”. Ad aggiudicarsi la prima edizione sono state infatti tre giovani laureate (in management internazionale, ingegneria ed economia), chiamate oggi sul palco ad illustrare i loro lavori sulle grandi trasformazioni in atto: digitalizzazione, sostenibilitàe smart working.

“Nel quarantesimo anno dalla tragica scomparsa di Giuseppe Taliercio – spiega il presidente di Fondirigenti, Carlo Poledrini - vogliamo commemorarne la figura attraverso le testimonianze di chi gli era vicino e dei rappresentanti delle parti sociali che hanno voluto la Fondazione per promuovere la managerialitàcome elemento di sviluppo per l’intero Paese: e trasferire, al tempo stesso, questa ereditàalle giovani energie che contribuiranno alla managerialitàdi domani, che si intravede nelle ottime tesi delle ragazze oggi premiate”.

Per Massimo Sabatini, direttore generale di Fondirigenti, “il ricordo di Taliercio, l’attualitàdel suo messaggio da veicolare ai giovani e l’impegno di Confindustria e Federmanager per la diffusione della cultura manageriale, ci ricordano quanto importante sia, per il Paese, l’esigenza di investire nelle competenze manageriali: di fronte alle grandi sfide che la ripartenza pone al paese, ci vogliono manager competenti, responsabili e capaci di innovazione: manager con le radici nel passato, e lo sguardo rivolto al futuro. Il ricordo di Giuseppe Taliercio è l’occasione per Fondirigenti per confermare il proprio impegno in questa direzione", conclude.

Il premio di laurea Giuseppe Taliercio è rivolto a giovani laureati che abbiano discusso, nel corso dell’anno di riferimento, una tesi di laurea su argomenti specifici legati alla managerialità, presso qualsiasi ateneo italiano. La prima edizione ha visto una grande la partecipazione ‘al femminile’: fra i 180 giovani laureati idonei alle selezioni, si registra infatti un 58,3% di adesione di donne, contro il 41,7% di uomini. Relativamente alla provenienza geografica, il Nord ha conquistato il podio con il 45,6% di partecipazioni, contro il 33,3% del Sud e il 16,7% del Centro.

L’etàmedia dei partecipanti si è attestata attorno a 25,6 anni. La facoltàdi Economia è risultata la più rappresentata (38,3%), seguita da Ingegneria (22,8%), più distanziate Scienze politiche (10,6%), Giurisprudenza (10,0%), Psicologia (7,2%), Scienze della Formazione (6,7%), Marketing & Comunicazione (2,8%); Sociologia (1,7).

Di seguito il profilo delle tre giovani vincitrici e una breve sintesi degli argomenti di studio: Elena Vigani, laureata in management internazionale all’UniversitàCattolica del Sacro Cuore, ha presentato una tesi sulla gestione dello smart-working, con una ricerca sulle competenze di leadership nei diversi contesti, al fine di comprendere quali siano i tratti fondamentali degli “Smart leader”. L’analisi è stata svolta tramite interviste a HR Manager di sei aziende nel settore dei Personal Luxury Good, affermate a livello internazionale, e attraverso un questionario a 162 dipendenti di diverse aziende. I risultati dimostrano che la Smart leadership deve basarsi sulla partecipazione attiva dei dipendenti nelle attivitàaziendali e sulla condivisione delle informazioni. In termini di azione, questo significa capire come modificare alcuni aspetti della leadership per gestire più efficacemente la relazione tra manager e dipendenti in contesti mediati dalle tecnologie.

Ilenia Mancini, laureata in ingegneria industriale all’UniversitàFederico II di Napoli, ha presentato una tesi sulle Dynamic – Digital Capabilities, le attitudini necessarie per realizzare una digital trasformation di successo. La trasformazione dei modelli di business non avviene spontaneamente, ma è indispensabile la presenza di un management capace di interpretare i cambiamenti e operare le giuste scelte tecnologiche ed organizzative, per godere dei potenziali benefici offerti dalle “smart technologies”. La domanda che la ricerca si è posta è stata: “Di quali capacitàhanno bisogno le organizzazioni per creare valore attraverso l’implementazione delle nuove tecnologie?”. I risultati dimostrano che l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione dei prodotti e dei processi, non è il fine, ma solo uno strumento; per la creazione di valore è richiesta una significativa e sostenibile trasformazione del sistema organizzativo nelle sue diverse componenti (organigramma, posizioni di lavoro, capacitàorganizzative, skills delle risorse umane, stili direzionali).

Claudia Del Mas, dell’Universitàdegli Studi Internazionali di Roma (Unint) ha presentato una tesi sull’applicazione dei Sustainable Development Goals (Sdg), gli obiettivi di sviluppo sostenibile approvati dalle Nazioni Unite, nel settore del lusso, ancora abbastanza inesplorato. Lo studio, in particolare, si è soffermato sul modo in cui le maggiori multinazionali del lusso comunicano ai portatori di interesse le loro informazioni di sostenibilità, tramite la Dichiarazione Non Finanziaria, obbligatoria dal 2015 a livello europeo per determinate categorie di imprese. L’indagine ha analizzato i dati presenti all’interno delle dichiarazioni delle maggiori multinazionali del lusso e realizzato una serie di interviste con i manager della sostenibilitàoperanti nel settore. I risultati confermano la necessitàdi incrementare la trasparenza della comunicazione sulla sostenibilità, sia sugli aspetti positivi sia sui potenziali impatti negativi che l’attivitàaziendale potrebbe causare.