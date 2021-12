(Adnkronos) -

Milano, 20 dicembre 2021- Il mondo di internet racchiude possibilità inesauribili da tanti punti di vista, sia per chi intende creare un’impresa di successo che per chi cerca informazioni, servizi o lavori da svolgere. La pandemia ha sconvolto gran parte delle abitudini degli italiani e ha rafforzato il contributo del digitale, che offre modi alternativi per svolgere a distanza attività che prima esistevano quasi esclusivamente in presenza. In questo contesto è esploso il fenomeno di Tabbid, il Social Network dei lavoretti dove è possibile trovare tantissime occasioni per ottenere guadagniextra.

Il successo di Tabbid

Questo portale è il frutto dell’impegno e della passione di Alessandro Notarbartolo, fondatore e CEO dell’azienda, che ha creato da zero una fitta rete di collegamenti in grado di mettere in contatto chi ha bisogno di piccoli lavoretti quotidiani con chi è disposto a effettuarli. Tabbid ha conquistato sempre più spazio ed estimatori nel Web e, con la crisi economica causata dalla pandemia, ha assunto un ruolo importante, fungendo da ammortizzatore sociale e consentendo a tante persone in difficoltà di integrare le proprie entrate grazie alle opportunità di lavoro offerte. Molte delle attività proposte possono essere svolte direttamente online, aspetto che ha rappresentato un significativo valore aggiunto durante il lockdown stretto e anche nei periodi successivi, in ottica di limitare i contatti esterni e le occasioni di contagio. Tutto ciò ha determinato un boom di accessi per Tabbid, diventato oggi una società di capitali che conta più di 1 milione di iscritti.

Come funziona Tabbid

Nulla di complicato: è sufficiente iscriversi gratuitamente e rispondere agli annunci, suddivisi per settore di competenza, oppure pubblicarne uno proprio, definendo costi e modalità . Con un numero ormai così rilevante di utenti le possibilità sono veramente tante e spaziano da ripetizioni e lezioni a consulenze informatiche o di marketing, per arrivare a riparazioni, servizi di pulizia e di pet sitting. Su Tabbid si può così facilmente trovare il modo di sfruttare capacità e interessi personali e riuscire a guadagnare qualcosa in più.

Il lancio di Tabbid blog e Tabbid market

Lo sviluppo di questa attività non si arresta e si arricchisce di nuovi progetti, come il Tabbid blog, una sezione dedicata alle informazionisul mondo del lavoro, dove fruire di suggerimenti pratici per orientarsi fra i diversi siti di annunci, per redarre un perfetto curriculum o per scoprire le migliori offerte presenti sul mercato. Inoltre, sono anche disponibili specifiche guide per lavoretti, con indicazioni chiare, per esempio, sul funzionamento della caldaia o su come imbiancare una parete a regola d’arte.

Un’altro servizio degno di nota è Tabbid market, un e-commerce dedicato esclusivamente alla vendita di prodotti utili e ricco di soluzioni comode per i clienti, come il pagamento alla consegna.

Uno sguardo al futuro

La voglia di crescere ed espandersi non conosce confini e per questo motivo è attualmente in corso un Pilot a livello internazionale, con l’ambizioso obiettivo di conquistare ulteriori quote di mercato nel settore sempre più rilevante dei micro Job.

Per maggiori informazioni

sito: https://tabbid.com/