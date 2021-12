Roma, 2 dic. (Labitalia) - Arte e vino in dialogo per una giusta causa. Si terrà a Roma mercoledì 15 dicembre alle ore 18 presso la Casa D’aste Babuino, in via dei Greci 2A, la presentazione del progetto Simposio per la ricerca promosso dalla Cantina vinicola abruzzese Colle del Sole, che, per l’occasione, ha realizzato un prodotto esclusivo con etichetta d’arte, a nome degli artisti Tommaso Cascella e Teresa Coratella. “Abbiamo pensato a un vero e proprio brindisi con l’arte - affermano Francesco Pellicciaro e Teresa Coratella, ideatori dell’iniziativa - trecento le bottiglie messe a disposizione per promuovere una raccolta fondi a favore di Telethon per la ricerca delle malattie genetiche".

“Sostenere la ricerca scientifica - proseguono gli artisti, Cascella e Coratella - significa credere nell’impegno dei ricercatori perché anche l’arte può essere di aiuto alla comunità ed in particolare, a chi soffre. Guardare al futuro dopo un lungo periodo difficile a causa della pandemia, per non dimenticare l’importanza di uno dei diritti inalienabili dell’uomo: la salute”. “Per un istante immagino - avverte Teresa Coratella - che quel bambino bisognoso di cure possa essere figlio di tutti noi, da mamma non mi soffermo più al come e al perché. Non serve a nessuno". "Non mi guardo indietro - chiarisce - penso al futuro e a tutto quello che la ricerca scientifica potrà fare per tutti i bambini e le bambine affetti da malattie genetiche”.

Caratteristiche del vino: la cantina vinicola Colle del Sole per la linea in collaborazione con gli artisti, mette a disposizione un vino rosso prodotto da uve di Montepulciano - annata 2013, con fermentazione in botte d’acciaio e riposo in barrique tonneau rovere francese. Un bland di media e alta tostatura per 18 mesi.