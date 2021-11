Roma, 19 nov. (Adnkronos/Labitalia) - “Fai qualcosa di grande, per te, per l’Italia, per un futuro comune”. Ã? lo slogan del bando di ‘2031’, la manifestazione con in palio oltre un milione di euro di montepremi per le start up, aziende e pmi innovative. Un evento con oltre cento partner attivi, 44 importanti premi di cui 17 corporate e 26 offerti da Incubatori, acceleratori, parchi scientifici e tecnologici. Main partner dell’evento sonoRepower e Unicredit Start Lab, e con il patrocinio del ministero del Lavoro e politiche sociali e Agid-Agenzia per l’Italia Digitale.

Ma non solo. Repower quest’anno, torna a organizzare la finale in presenza del ‘Premio Speciale Repower per l’Innovazione’, evento che arriva così alla sua IV edizione e che vede come protagonisti una selezione di 6 start up che avranno modo di presentare la propria idea, confrontandosi con una giuria di esperti. Un focus speciale del premio è dedicato alle imprese a forte impatto con oltre 100mila euro in denaro.

Il vincitore del Premio Speciale Repower per l’Innovazione, che verrà annunciato durante la finale del premio 2031 il 9 dicembre, potrà beneficiare di un percorso di affiancamento e trasferimento di competenze con Repower.

“Il Premio Gaetano Marzotto - dichiara Cristiano Seganfreddo, presidente di 2031- si evolve e sviluppa in ‘2031’, un network eccezionale di attori dell’innovazione, multinazionali, grandi aziende, imprenditori, sostengono le idee e le nuove imprese italiane. Ã? un premio di premi dedicato a chi ha il coraggio di vedere il futuro e vuole il cambiamento. Premiamo solo idee eccezionali. Innovazione e sostenibilità saranno i driver di un nuovo sviluppo per l’Italia. La visione delle nuove generazioni è l’energia pulita che spinge il cambiamento. L’Italia può essere leader globale con la sua capacità di far dialogare innovazione, tecnologia, creatività e una sostenibilità radicale”.

Tantissime, dunque, opportunità per far volare la propria idea con i premi di importanti aziende multinazionali e società globali dal settore bancario all’energia, dalle telecomunicazioni alla tecnologia, dalla consulenza al wine and food.

“Repower rinnova con orgoglio il proprio sostegno al mondo dell’innovazione e delle start up. Dopo l’edizione smaterializzata dell’anno scorso, siamo felici di lavorare alla prossima selezione del Premio Speciale Repower, coinvolgendo i nostri compagni di viaggio per individuare il progetto più in linea con i nostri valori, quali la sostenibilità , il design e ovviamente l’innovazione”, afferma Fabio Bocchiola, AD di Repower Italia. Le start up più innovative e le idee più creative, finaliste del Premio, verranno presentate il 1° dicembre presso la sede dell’Adi Design Museum a Milano.