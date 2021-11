Roma, 8 nov. (Labitalia) - ''Il ruolo del caf in generale è un ruolo fondamentale per l'intermediazione tra l'Agenzia delle entrate, il fisco e i cittadini''. ''Non credo allo stato, nel panorama attuale ma neanche con quello che si sta per disegnare, che sia possibile immaginare un rapporto fisco cittadini senza qualcun'altro oltre l'Agenzie delle entrate''. Lo afferma il direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, intervenendo all'evento del Caf Cia 'Al centro della riforma - Un fisco più equo per persone e comunità '.