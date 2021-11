Roma, 4 nov. (Adnkronos/Labitalia) - "A Civitavecchia chiuderemo l'anno come il porto che ha gestito più crocieristi al mondo. Siamo il porto che per primo ha lanciato le buone pratiche anti-Covid e fatto ripartite le crociere nel mondo. E teniamo a Roma, siamo pronti a fare la nostra parte per il rilancio della Capitale". Lo ha detto Pino Musolino, presidente di Porti di Roma e del Lazio (Adsp), intervenendo all'evento 'La bellezza assopita di Roma. Progettualità e managerialità per la città che si risveglia', organizzato da Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria nell’ambito dei lavori della propria assemblea, tenutasi a Roma al Tempio di Adriano.