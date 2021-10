Roma, 22 ott. (Labitalia) - Volge al termine la seconda giornata di DigithON2021 che ha visto altre 33 startup sottoporre i propri progetti al Comitato Scientifico. Non sono mancati come sempre interessanti momenti di confronto con gli esperti, con il panel a cura di Patrizio Altieri e Roberto De Nicolò di Auriga IC406 “Pitch Fiction” che hanno spiegato quali insidie possono nascondersi dietro alla retorica di un pitch e come mettere in luce gli elementi da cui si intravede il reale potenziale di un team di aspiranti imprenditori, e quello condotto da Marina Geymonat, innovation senior manager e responsabile Sisal Innovation Lab, su 'L'ecosistema dell'innovazione in Sisal: da GoBeyond all'Innovation Lab'.

In programma domani mattina alle 9 l’intervento del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani su 'Innovazione sostenibile nella transizione ecologica', intervistato da Tobias Piller, mentre la gara tra gli inventors riprenderà alle ore 10, con l’ultimo sprint della maratona in attesa della proclamazione e premiazione dei vincitori che si terrà domenica 24 ottobre. Sempre domani, alle 11.30, il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibiliEnrico Giovannini sarà intervistato dalla conduttrice di Rai1 Nunzia De Girolamo su 'Il ruolo dell’innovazione nella mobilità sostenibile'. Alle 15.30, Antonio De Girolamo, director of solutions & development business unit manufacturing Fincons terrà un panel su 'Open innovation per il manufacturing' e la startup competition si concluderà alle 17, con l’ultimo appuntamento dei DigithON Bootcamp: 'Ottimizzare la metodologia di lavoro: approccio al team working con le metodologie agili' con Michele Caggiano di Aulab.

Il programma completo è disponibile su www.digithon.it. Tra i partner di DigithON i nomi delle più importanti imprese italiane, le over the top, i grandi investitori e alcune tra le principali banche del nostro Paese: Confindustria Bari Bat, Tim, Intesa Sanpaolo, Rds 100% grandi successi, Enel, Poste italiane, Ferrovie dello Stato, Fincons, GoBeyond powered by Sisal, Gruppo Norba, Google, Mediaset, Auriga-IC406, Nexi, Philip Morris Italia, Aifi, Aulab, Bitdrome, Digital Magics, G.S.S. Global Security Service. Partner istituzionali: Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università del Salento.