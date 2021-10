Cagliari, 22 ott. (Labitalia) - Migliore gruppo alberghiero italiano, migliore green resort d’Europa e d'Italia al Resort Valle dell’Erica, migliore beach resort d'Italia al Resort & spa Le Dune di Badesi: Delphina hotels & resorts vince quattro riconoscimenti ai World travel awards 2021, gli Oscar del turismo mondiale. Una vittoria che riconferma i successi ottenuti già nel 2020, a partire dal titolo di Italy's leading hotel group 2021, migliore gruppo alberghiero italiano, assegnato a Delphina hotels & resorts per il secondo anno consecutivo. Ed il gruppo alberghiero sardo è inserito nella rosa dei possibili vincitori a livello mondiale, candidato come World’s leading green independent hotel group e migliore catena alberghiera green al mondo per il premio che sarà reso noto a fine novembre. "Sono riconoscimenti - dichiara Elena Muntoni, brand manager Delphina -che ci riempiono di orgoglio, ancor di più in un anno così particolare. Ringraziamo i nostri sostenitori che con entusiasmo hanno premiato le nostre azioni e la nostra filosofia green che fin dall'inizio si è basata su sostenibilità , amore per la natura e quel tocco locale e familiare che cerchiamo continuamente di trasmettere".

Un progetto che nasce dalla natura e confluisce nella missione aziendale di Delphina: offrire ospitalità mediterranea autentica in luoghi unici con 12 hotel 5 stelle, 4 stelle superior e 4 stelle, residence esclusivi, 6 spa e prestigiose ville tutte immerse in verdi giardini mediterranei affacciati sul mare tra la Costa Smeralda, l'Arcipelago di La Maddalena e il Golfo dell’Asinara, nelle località di Cannigione, Palau, Santa Teresa Gallura, Isola Rossa e Badesi. La catena alberghiera sarda ha da anni adottato politiche di crescita sostenibile nei confronti dell'ambiente e del territorio ed è in prima linea nel sostegno dell’economia locale. E dal 2018 l'azienda è entrata nella lounge di Intesa San Paolo di Elite, il progetto di Borsa Italiana- Gruppo Euronext per le imprese ad alto potenziale realizzato in collaborazione con Confindustria. Premiato anche il resort Valle dell’Erica, eletto per la terza volta Europe’s Leading green resort, migliore green resort d'Europa a cui si aggiunge la riconferma a livello nazionale come Italy's leading green resort. “La natura unica della Sardegna - continua Muntoni - è la nostra risorsa primaria ed è sempre stata al centro dei nostri progetti. Vincere per tre anni consecutivi questo titolo è la prova che siamo sulla giusta strada. Ã? il segnale di come sia possibile fare impresa rispettando e valorizzando i territori. E fin dagli inizi abbiamo fatto sì che ogni singolo edificio si inserisse armoniosamente nel paesaggio circostante, vicino alla natura e alle tradizioni di questa terra".

Riconferma anche per il resort & spa Le Dune di Badesi, rieletto Italy's leading beach resort 2021, migliore beach resort d'Italia. Immerso in un parco di 280 mila metri quadrati tra dune di sabbia, ginepri e profumata macchia mediterranea, questo paradiso delle famiglie è una vera oasi naturale con 5 hotel, 10 ristoranti, un'elegante spa, numerose attività gratuite per il tempo libero e servizi per praticare sport acquatici. "Questo premio - commenta Muntoni - ci riempie di orgoglio e ci ispira a fare sempre meglio. A rendere unica la nostra offerta la bellezza della spiaggia di Li Junchi Bandiera Blu anche quest’anno. Lunga 8 chilometri e proprio di fronte al resort, è molto amata dagli ospiti che possono fare lunghe passeggiate su zone quasi deserte e, grazie al centro nautico, praticare diversi sport acquatici: canoa, corsi di vela con catamarani, windsurf e kitesurf. Le dune di sabbia dietro la spiaggia hanno una vegetazione affascinante con ginepri, rose marine e altre essenze, mentre il panorama spazia dall’isolotto di Isola Rossa all'Asinara". Aperta alle visite di adulti e bambini anche una fattoria di cinque ettari con orto, frutteto, vigneto e uliveto per conoscere le piante tipiche e ampliare la produzione a km 0 del resort. Il Resort Valle dell’Erica e il Resort Le Dune, come le altre strutture della collezione Delphina, sono eccellenze dell’ospitalità sostenibile.Un percorso iniziato ancor prima della nascita delle strutture e confluito nel marchio We are green, creato e registrato da Delphina per rappresentare il suo amore per la natura. Delphina hotels & resorts è la prima catena alberghiera italiana ad utilizzare in tutti gli hotel, resort e nella sede centrale energia al 100% verde proveniente da fonti rinnovabili, con un risparmio di 3536 tonnellate di Co2 ogni anno, quantità assorbita da circa 25 mila alberi. L'azienda è anche impegnata nel sostegno ai fornitori locali con il progetto Genuine local food oriented, marchio di qualità Delphina, a sostegno di una cucina sana basata su ingredienti genuini che rispettano la stagionalità , preferibilmente a km 0.