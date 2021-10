Roma, 11 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Ã? in partenza la nuova edizione di Accademia Sonepar, progetto realizzato da Sonepar Italia in collaborazione con Randstad Italia, di orientamento, formazione e avviamento al lavoro di giovani diplomati nel mondo della distribuzione di materiale elettrico. Sonepar Italia, azienda leader del mercato con 150 punti vendita e 2000 dipendenti, ricerca ragazze e ragazzi disponibili ad iniziare un percorso che durerà complessivamente 6 mesi, di cui 1 di formazione che si svolgerà dal 16 novembre a Padova nella sede principale, e 5 mesi di tirocinio da effettuarsi in uno dei punti vendita. Obiettivo finale l’assunzione in Sonepar Italia o comunque l’inserimento nel settore, in una delle aziende partner. Le selezioni, sul territorio nazionale, sono a cura di Randstad, le candidature dovranno arrivare entro il 24 ottobre.

“Accademia - dichiara Donato Fiore, direttore hr di Sonepar Italia - è un progetto che nasce in azienda ben 16 anni fa e questa è la 4° edizione con selezioni e inserimenti a livello nazionale. Crediamo nei giovani e siamo sicuri che questo percorso possa rappresentare per le ragazze e i ragazzi un trampolino di lancio per entrare nel mondo del lavoro, in Sonepar, un grande gruppo internazionale in cui la formazione e l’aggiornamento sono asset costanti nella carriera lavorativa".

"In Accademia negli ultimi anni - ricorda - circa due terzi degli iscritti sono stati assunti e sono in forza attualmente da noi. In questa edizione 2021 saremmo lieti di inserire anche ragazze nel gruppo che parte a novembre per la formazione. In Sonepar Italia lavorano 236 donne e vorremmo sfatare il mito che questo è un settore in cui lavorano esclusivamente uomini, per cui saremo molto lieti di ricevere molte candidature femminili"

"Confermiamo anche quest’anno la collaborazione con Sonepar Italia – commenta Silvia Tomain, area manager Randstad - per la realizzazione dell’Accademia volta a formare esperti del settore. Al termine della selezione, che avverrà nelle nostre filiali presenti sul territorio, i talenti saranno inseriti nel percorso formativo, organizzato grazie alla collaborazione di Sonepar con Randstad hr solutions, società del Gruppo Randstad specializzata nella formazione. Un contributo per ridurre sempre più la distanza tra domanda e offerta di lavoro".

Il corso si svolgerà dal 16 novembre al 16 dicembre 2021. I temi trattati saranno: illuminotecnica, automazione e installazione industriale, risparmio energetico, domotica, automazione edifici, marketing e tecniche di vendita. I corsisti verranno anche formati sugli applicativi informatici Sonepar: Sap, Salesforce e piattaforma e-commerce.

Le lezioni si svolgeranno nei giorni lavorativi, da lunedì a venerdì, per 8 ore al giorno. Al termine della fase formativa, i ragazzi considerati meritevoli inizieranno il tirocinio, della durata di 5 mesi, in un punto vendita con mansione di addetto alle vendite. Durante i giorni d'aula saranno riconosciuti: vitto (pranzo) per tutti e alloggio soltanto per i fuori sede (residenti in luoghi distanti oltre 100 km. da Padova). Durante i corsi verrà inoltre riconosciuto ai partecipanti un rimborso di 3,50 euro all'ora. Per il periodo del tirocinio è previsto un rimborso mensile forfettario. Per partecipare all'Accademia Sonepar è possibile candidarsi inviando una mail con curriculum vitae all’indirizzo: carriere.italia@sonepar.it