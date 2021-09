Roma, 22 set. (Labitalia) - Torna nella capitale il più importante concorso di bellezza del pianeta, per eleggere la rappresentante italiana che avrà il diritto di partecipare alla finale mondiale di Miss Universe 2020. Ventiquattro le finaliste in gara - scelte tra centinaia di candidate, tra i diciotto e i ventotto anni, provenienti da tutte le regioni italiane - che si sfidano sabato 26 settembre 2021 presso la Fiera di Roma in occasione della tre giorni di 'Io & te – la fiera delle nozze', per ottenere l’ambito titolo di Miss Universe Italy 2021, il concorso internazionale di bellezza diretto dal patron Marco Ciriaci.

"Una formula che si è dimostrata vincente - afferma Ciriaci - quella di coinvolgere le ragazze in un reality la settimana che precede l’elezione della candidata che andrà alla finale mondiale. Con Emilio Sturla Furnò abbiamo creato un format tv per raccontare anche il dietro le quinte del concorso e che sprona le ragazze a dare il massimo non solo nella serata finale. Un’ idea che abbiamo pensato per onorare il prestigioso incarico ufficiale in qualità di patron nazionale ricevuto nel 2018 direttamente da Paula M. Shugart, presidente mondiale di Miss Universe".

La finale è condotta, per il secondo anno, da Vladimir Luxuria e prevede la presenza di una giuria tecnica, presieduta dall’attore Clayton Norcross, ed una giuria stampa.

"Dopo la bellissima esperienza dello scorso anno - afferma Luxuria - sono davvero felice di essere stata confermata anche quest’anno per guidare queste splendide ragazze nel concorso dove verrà eletta Miss Universo Italia del 2021, scelta in base a tanti elementi: la professionalità , il merito, il portamento, l’espressività , la spigliatezza, l’impegno contro la violenza di genere e ogni forma di discriminazione. Bellezza è vivere in un mondo in cui nessuna si senta esclusa, segregata, condannata, picchiata e addirittura uccisa per il solo fatto di essere donna. Il nostro palco è anche l’occasione per ricordare la terribile situazione delle donne, nostre sorelle seppur lontane, in Afghanistan".

Ottanta le ragazze convocate a Roma, presso All time hotel del manager Mattia Mingoli, dove ad attenderle è presente lo staff di Miss Universe Italy al completo per l’intera settimana che precede la serata finale. Assieme al patron ed il capo progetto e responsabile della comunicazione Mui Emilio Sturla Furnò, le concorrenti verranno seguite da Marco Tomei - co-autore e responsabile moda, dal responsabile di produzione Orlando Bartuccio, dal make up artist Antonio Ciaramella - che si occupa, con il suo gruppo, dell’immagine delle ragazze - dall’avvocato di Miss Universe Italy Fabrizio Lattanzi, dall’autore tv Vittorio Rombolà e dall’influencer Simona Pappalardo che ricopre il ruolo di inviata nel corso della finale.

Nella giuria tecnica, presieduta da Norcross, sono presenti, tra gli altri: l’attrice Dora Romano, la conduttrice Fanny Cadeo, l’artista internazionale Camilla Ancilotto, che espone sul palco della finale le sue suggestive opere Ab Ovo, la psicoterapeuta Maddalena Cialdella. il produttore televisivo Nando Moscariello, l’opinionista televisiva Roberta Beta, il produttore tv Andrea Martini e la tronista Valentina Autiero.

Fino al 25 settembre, le concorrenti sono coinvolte un vero e proprio ritiro presso l’hotel All Time in Viale Don Pasquino Borghi 100 dove si coniugano hospitality, business, sport e wellness. Qui, le ragazze si sfidano in prove di vario genere e si alternano nella registrazione di 'confessionali' per raccontarsi e farsi conoscere. Già dal loro ingresso all’hotel le ragazze vengono seguite dall’occhio implacabile della troupe tv; backstage, interviste, prove di make-up e d’abito, tutto viene registrato, in totale sicurezza dovuta ai protocolli governativi, per essere proiettato nel corso della finale del 26 Settembre alla Fiera di Roma a cui si accede solo su invito e con presentazione di green pass o tampone.

Una volta eletta, la neo Miss Universe Italy 2021 viene preparata per i successivi due mesi in attesa della partenza per Israele, dove rappresenta l’Italia nella grandiosa Finale Mondiale di Miss Universe – giunta alla sua 70esima edizione - in diretta televisiva su Fox life che si tiene a metà dicembre.

Tra gli sponsor: Visual Express, con i loro splendidi occhiali, Gai Mattiolo, Momi Way con i costumi, Sorana Quadri, Etienne Boutique, Yo Fusion, Nakai, La Masseria, Todde Bus, Chalet del Lago di Anguillara Sabazia e Antonio Ciaramella. Anche quest’anno, per la prima volta, una delle ragazze in gara riceve la fascia Beauty against discrimination, consegnata direttamente da Vladimir Luxuria. Alla vincitrice del titolo Miss Universe Italy 2021, la corona realizzata a mano da God Diamonds ispirata all’arte ed al genio di Leonardo Da Vinci.