Milano, 17 set. (Adnkronos/Labitalia) - "Finanziamo attività e servizi per i lavoratori dipendenti. Azioni di welfare che creano un maggior clima di fiducia per l'azienda. Sono a disposizione Federpol per applicazione contabile del contratto collettivo, soprattutto a favore delle donne".A dirlo Matteo Pariscenti direttore Ebiten, Ente bilaterale nazionale del terziario, intervenendo al 64° congresso nazionale Federpol in corso al Grand Hotel Villa Torretta Milan Sesto, che ha scelto come tematica il femminicidio, argomento, purtroppo, ancora troppo presente nelle pagine di cronaca nazionale, e la pandemia di certo non ne ha diminuito il volume di casi.

"Come Ebiten - puntualizza - stiamo lavorando con l'Inail per la salute e sicurezza sul lavoro con progetti regionali".