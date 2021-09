Milano, 17 set. (Adnkronos/Labitalia) - "Oggi desidero fare il punto dello stato dell'arte della nostra professione e di Federpol. Bilanci entrambi positivi: abbiamo dimostrato le professionalità che abbiamo all'interno della nostra categoria". A dirlo Luciano Tommaso Ponzi, presidente nazionale della Federpol, la Federazione italiana degli istituti privati per le investigazioni, per le informazioni e per la sicurezza, aprendo oggi il 64° congresso nazionale della federazione presso il Grand Hotel Villa Torretta Milan Sesto.

"Siamo stanchi - spiega - di burocrazie e limiti al nostro lavoro, dobbiamo lottare e abbiamo dimostrato che possiamo dialogare con le istituzioni. Dal 2010, anno della riforma, abbiamo dimostrato che siamo davvero pronti, anche dal punto di vista della formazione".