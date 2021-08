Roma, 5 ago. (Labitalia) - E' stato pubblicato sul sito della Fondazione Enasarco il testo dell’Avviso n. 7 del 5 agosto 2021 per la proclamazione dei risultati definitivi del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza delle imprese preponenti: "La Commissione Elettorale approva a maggioranza il seguente risultato elettorale relativamente ai n. 3 seggi vacanti per la componente del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza delle imprese preponenti: Emanuele Orsini (lista Progetto Enasarco), Carlo Alberto Panigo (lista Uniti per Enasarco), Giuseppe Capanna (lista Fare Presto-Confesercenti). I 3 Consiglieri sopra citati si aggiungono ai 12 già confermati con la pubblicazione dell’avviso n. 6 dello scorso 6 luglio".

La Commissione ha restituito dunque, a seguito degli indirizzi del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, la piena operatività al presidente Antonello Marzolla e alla sua squadra di vertice.

“Siamo pronti ad attuare il nostro programma a favore degli agenti e dell’economia reale. Gli agenti hanno sofferto più di altre categorie produttive le limitazioni della pandemia ed è prioritario per la Fondazione rispondere alle loro necessità ed urgenze, facendosene carico anche rispetto al governo”, ha dichiarato Marzolla.