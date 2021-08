Roma, 2 ago. (Labitalia) - Una piattaforma digitale per accedere in modo riservato e gratuito a video-consulti con psicologi e psicologhe, dedicata ai 5.700 dipendenti in Italia e nel mondo: è #Angelini4You, il servizio di supporto psicologico attivato da Angelini holding, holding industriale del gruppo Angelini, multinazionale italiana presente in 26 Paesi, nei settori farmaceutico, consumer (cura della persona e igiene della casa e dei tessuti e alimenti per l’infanzia e lo svezzamento), macchine industriali, vitivinicolo, profumeria e dermocosmesi. Il servizio, sostenuto da tutte le società operative del gruppo, è disponibile in italiano, inglese e spagnolo: dei 5.700 dipendenti, circa 4.000 sono Italia, mentre i restanti lavorano in Usa, Cina e altri 23 paesi europei.

L’obiettivo di #Angelini4You, che si avvale del supporto scientifico di Angelini Pharma, l’azienda del gruppo attiva nel settore farmaceutico, e della collaborazione di un team di psicologi e psicoterapeuti, è fornire ai dipendenti uno strumento di sostegno psicologico per affrontare temi, riflessioni e domande legati alla vita professionale e privata. Il team di psicologi e psicoterapeuti, in particolare, interverrà sull’elaborazione emotiva, i livelli di stress, le strategie di adattamento individuali, con consigli e metodi per affrontare sfide e difficoltà .

Marco Morbidelli, group chief hr & organization officer di Angelini holding, osserva: “Abbiamo voluto rinnovare l’impegno a favore dei dipendenti, potenziando il servizio di supporto psicologico, attivato in occasione dell’emergenza Covid-19, che ora è disponibile per tutti i collaboratori del gruppo. E' un impegno che va oltre la gestione degli effetti causati dalla pandemia sulle persone. Il servizio, infatti, diventerà uno strumento di welfare permanente per tutta la nostra comunità . La nostra convinzione è che un confronto professionale con psicologi e psicoterapeuti possa essere importante per il benessere psicologico e per affrontare sfide, momenti e difficoltà della vita lavorativa e privata”.